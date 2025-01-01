При проверка от митнически служители са задържани 9080 кутии (181 600 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол, на пътя за "Дунав мост 2" при Видин – Калафат, съобщиха от Агенция "Митници".

Митничари откриха голямо количество цигари в кашони за сусамов тахан (СНИМКИ/ВИДЕО)

На 12 декември митничари са спрели товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ за Нидерландия със стока – найлонови торби. При извършения физически контрол в едно от палетата, под описаната в товарителницата стока те открили общо 9080 кутии (181 600 къса) цигари от три регистрирани марки, всичките облепени с български акцизен бандерол.

В хода на проверката шофьорът, който е български гражданин, е признал, че цигарите са негови. Съставен му е акт за установяване на административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.