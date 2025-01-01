Полицаи и митнически служители заловиха нерегламентиран внос на стоки с лого на защитени марки, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

На 20 ноември на ГКПП “Капитан Андреево“ е проведена полицейска акция за забранените от закони стоки. При извършените проверки в автомобили са намерени 3919 парфюма и 200 текстилни изделия, носещи надпис и лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя, както и 4100 къса безакцизни цигари от различен вид.

На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.