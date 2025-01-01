84-годишен мъж е предаден на съд за жесток грабеж и причиняване на средна телесна повреда на възрастен жител на село Горна Крушица, съобщиха от Окръжна прокуратура – Благоевград.

Според обвинителния акт към януари 2025 г. Г.Г. живеел в с. Микрево, община Сандански, и се грижел за непълнолетния А.В. На 3 януари двамата решили да посетят Б.Г. в с. Горна Крушица. Обвиняемият знаел, че мъжът живее сам и предполагаемо разполага с пари.

По обед те пристигнали в селото, където срещнали Б.Г. на улицата. Последвали го до дома му и го нападнали в двора, нанасяйки му удари с юмруци, по главата и тялото, както и с дървена дръжка, докато му искали пари. Жертвата успяла да избяга в къщата, но била настигната и побоят продължил. Г.Г. му нанесъл удари и с газов пистолет.

За да спре насилието, пострадалият дал наличните си 35 лева, но нападателите не прекратили побоя. Виковете били чути от съседи, които подали сигнал. На място бързо пристигнали полицаи и задържали Г.Г. и непълнолетния в дома на жертвата.

Според съдебномедицинската експертиза Б.Г. е получил множество счупени ребра, контузия на главата и мозъчно сътресение.

Досъдебното производство срещу Г.Г. е приключило с внасянето на обвинителен акт. Производството срещу непълнолетния А.В. е прекратено, тъй като експертиза е установила, че към момента на деянието е бил в състояние на невменяемост.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.