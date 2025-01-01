Последните сечени американски монети от един цент бяха продадени на търг за близо 16,7 милиона щатски долара, предаде "Ей Би Си", позовавайки се на съобщение от аукционната къща Stack's Bowers Galleries. Тя е продала 232 комплекта от по три монети, включващи както 24-каратови златни филаделфийски центове, така и последните центове, сечени в монетните дворове на Филаделфия и Денвър.

„Монетата от един цент е символ на 232 години от историята на нашата нация и ние с гордост предлагаме на обществеността възможността да отбележи този момент, като закупи един от тези специални комплекти“, каза директорът на Монетния двор на САЩ Кристи Макнали.

Всеки комплект монети е продаден на средна стойност от 72 000 долара, а последният комплект, № 232, е продаден за 800 000 долара, тъй като включва последните циркулиращи в обращение центове от Филаделфия и Денвър, посочват организаторите на търга.

Край на емблематичното „пени“: Тръмп прекратява сеченето на монети от 1 цент

Президентът на Stack’s Bowers Брайън Кендрела посочи, че организирането на търга е привилегия за него. „Изключителна чест е отново да бъда избран да си партнирам с Монетния двор на Съединените щати, за да предлагам вълнуващи нумизматични артефакти на колекционерите“, каза той, цитиран от "Ей Би Си".

През февруари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Министерството на финансите да спре емитирането на монети от един цент поради високата цена на сеченето им. Емитирането на една такава монета струва на хазната повече от два цента. Администрацията на САЩ изчислява, че това решение ще спести 85,3 милиона долара годишно. Последната монета от един цент е била изсечена през ноември 2025 г., допълва "Ей Би Си".