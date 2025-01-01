Температурата на атмосферния въздух в Арктика от октомври 2024 г. до септември 2025 г. е била най-топлата от 1900 г. насам, според данните от доклада, публикуван във вторник на сайта на Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Есента на 2024 г. и зимата на 2025 г. са били особено топли в Арктика, класирайки се съответно на първо и второ място в историята по този показател, според Arctic Report Card. Тазгодишният доклад подчертава че регионът се затопля много по-бързо от останалата част на планетата, фиксирайки големите климатични трансформации, които са в ход.

В доклада се отбелязва, че последните десет години са били и десетте най-топли години в историята на Арктика. От 2006 г. насам годишните температури в Арктика са се повишили повече от два пъти по-бързо от глобалните температурни промени.

Антарктида е на ръба на необратими промени с катастрофални последици

Валежите в Арктика от октомври 2024 г. до септември 2025 г. също достигнаха рекордно високи нива. Сезонните количества валежи за зимата, пролетта и есента се нареждат като количество сред петте най-високи от 1950 г. насам.

През март 2025 г. арктическият зимен морски лед достигна най-ниския си годишен максимален размер в 47-годишната история на наличните сателитни записи, се казва също в доклада.

Последните наблюдения също така показват значителни загуби на ледници и лед в Арктика, Гренландия и Аляска, отразявайки както регионални крайности, така и дългосрочни низходящи тенденции.

Според NOAA, продължаващата загуба на ледници допринася за постоянно покачване на световното морско равнище, заплашва водоснабдяването в арктическите общности, а също така увеличава риска от разрушителни наводнения и опасността от свлачища и цунами, които застрашават хората, инфраструктурата и бреговите ивици.