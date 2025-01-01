Осуетена е контрабанда на цигари без акцизен бандерол на стойност над 17 хиляди лева в района на граничния преход "Кулата". За това съобщиха от апелативната прокуратура. Разследването по образуваното досъдебно производство се ръководи от Районна прокуратура – Благоевград, териториално отделение – Петрич.

На 28 ноември в района на граничен преход "Кулата", на вход от Гърция, при проверка на товарна композиция, състояща се от влекач с прикачено хладилно полуремарке, митническите инспектори са открили 1196 кутии цигари. Общата стойност на контрабандната акцизна стока, която е била без български акцизен бандерол, е 17 217,40 лева. Водачът на превозното е гражданин на Турция, той е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Делото продължава под надзора на прокуратурата, е допълнено в съобщението.

В средата на ноември, служителите на митнически пункт "Златарево" откриха и задържаха 244 200 къса цигари при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници". Митническите служители откриват под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока от три различни търговски марки тогава е 12 210 кутии или 244 200 къса.