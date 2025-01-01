Ограничено е движението на моторни превозни средства над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев през граничния преход "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-късно от пътната агенция съобщиха, че е ограничено движението на товарни автомобили и по път София – Кулата през ГКПП "Кулата - Промахон". Шофьорите изчакват на място.

По-рано от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция .

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.