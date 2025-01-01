Руският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде Ройтерс.

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков.

Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати на фона на войната в Украйна и на редица двустранни казуси, включително случая с Лоран Винатие - френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда в рамките на действащото законодателство.

От края на август тази година Винатие стана обект на нови обвинения за шпионаж, за които може да бъде осъден на до 20 години. В края на миналия месец разследването за шпионаж беше удължено, а съдебният процес би могъл да започне на 28 февруари следващата година.