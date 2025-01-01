/ Getty

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че според него би било „полезно“ за Европа да поднови диалога с руския държавен глава Владимир Путин.

Коментарите му дойдоха, след като лидерите постигнаха споразумение за финансиране на Украйна по време на срещата на върха на ЕС, предаде АФП.

„Смятам, че е в наш интерес като европейци и украинци да намерим подходящата рамка за подновяване на този диалог“, каза Макрон и добави, че европейците трябва да намерят начин да го направят в следващите седмици. 

Лидерите от Европейския съюз се споразумяха на вчерашната среща на върха в Брюксел да работят по варианта за финансиране на Украйна през 2026 г. и 2027 г. чрез използването на замразени руски активи. Заемът за Киев в размер на 90 млрд. евро ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС си запазва правото да използва запорираното руско имущество за погасяването му.

