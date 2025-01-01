Лидерите от Европейския съюз се споразумяха на днешната среща на върха в Брюксел да работят по варианта за финансиране на Украйна през 2026 г. и 2027 г. чрез използването на замразени руски активи, вместо чрез съвместно заемане на средства от блока, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"Определено постигнахме пробив, а това означава, че всички са съгласни, че си заслужава да опитаме и че използването на руски активи за Украйна ще бъде оправдано и нещо добро за Европа, но някои държави ще се борят до край да максимизират гаранциите за самите тях", каза пред журналисти Туск.

"Това становище, че всички искаме да използваме руски активи за Украйна беше изразено и не мисля, че някой ще даде заден ход", каза полският премиер в почивката между преговорите.

От общо 210 млрд. евро замразени руски активи в ЕС след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., 185 млрд. евро се държат от белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) и Белгия има опасения, че Москва може да предприеме ответни мерки срещу нея, ако страната се съгласи с плана на Европейската комисия.

"Предстоят ни часове на технически разговори, защото изложените на най-голям риск от руски ответни действия в бъдеще държави, по-специално Белгия, но не само тя, искат гаранции", каза Туск.



"Използването на така наречените финансови буфери в бюджета на ЕС не вдъхва ентусиазъм на ключовите страни от ЕС, така че не виждам надежда за плановете за използване на европейски средства за тази цел. По-скоро ще разгледаме репарационния заем на базата на руски активи и ще се опитаме да предоставим гаранции на страните, които са изложени на най-голям риск, като Белгия, за да се уверят, че тези гаранции са сериозни", каза полският премиер.