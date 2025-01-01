Папа Лъв XIV ще проведе двудневна среща в Рим с кардинали от цял свят, за да получи тяхната подкрепа и съвети в управлението на църквата, съобщи Ватиканът, цитиран от Асошиейтед прес.

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари. Това ще бъде първата подобна среща за новия понтифик, откакто бе избран на 8 май, и на практика ще представлява възможност той да очертае собствената си програма за управление.

Първите месеци от понтификата на папа Лъв XIV бяха белязани основно от срещи с поклонници, юбилейни аудиенции и литургии, както и от усилия за приключване на нерешени въпроси, останали от управлението на предшественика му папа Франциск.

За разлика от традиционния подход, Франциск до голяма степен се отказваше от консисториите като инструмент за управление и разчиташе на ограничен кръг от осем или девет подбрани кардинали съветници при вземането на ключови решения.

В изявление Ватиканът посочи, че консисторията през януари ще бъде насочена към "насърчаване на общо разсъждение и предоставяне на подкрепа и съвети на Светия отец при изпълнението на неговата висока и сериозна отговорност в управлението на вселенската Църква".

Срещата ще има изцяло консултативен характер и няма да бъдат назначавани нови кардинали.