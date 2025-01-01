В „Храмът на историите“ с Мариян Станков – Мон Дьо Ралица Паскалева сподели, че винаги е била критична към себе си – в личен живот, като родител и в професионалната си реализация.

"Винаги си намирам кусури, дали съм достатъчно добър човек, дали съм достатъчно добър родител, дали съм достатъчно добра в професията си. Това, че не го говоря, не означава, че аз вътрешно не го изживявам. И съм си изградила една така може би фасада, смея да твърдя, за хората, които не ме познават в реалния живот. И тъй като аз съм свръх емоционална, ходейки по интервюта, особено на интервю с теб, сякаш се разголвам и това малко ме вади извън зоната ми на комфорт и се притеснявам, че не мога да контролирам емоциите си", каза тя.

NOVA

Актрисата сподели, че е изключително емоционален човек и постоянно работи над себе си. „Една от най-важните ми задачи е да не давам възможност на злото, което неминуемо ни заобикаля, да вземе превес в моя живот“, каза тя.

Ралица добави, че вдъхновение черпи и от Библията: „Знаеш ли коя е най-често споменаваната реплика? ‘Не се страхувай’ – 365 пъти.“

Тя разказа за детството си и трудните години в училище, когато се е чувствала аутсайдер. Тя разказа и за момента, в който решава да кандидатства в НАТФИЗ, вместо археология: „Сънувах сън. Събудих се с ясното усещане, че няма да уча археология, защото щях да бъда нещастна".

NOVA

За спекулациите около брака си с Теодор, Ралица обясни. „Всичко тръгна от една снимка с калинка на ръката ми, която хората видяха и решиха, че сме се оженили тайно тази година. Истината е, че се оженихме още преди да се появи второто ни дете“, уточни тя.

Актрисата коментира реакциите след публикацията си, свързана с ареста на Димо Алексиев, който бе задържан за шофиране в нетрезво състояние. „Първото чувство, което изпитах, беше тъга“, сподели тя.

„Постът беше за него, не за хората“, обясни тя.

Цялото интервю гледайте в YouTube канала "Храмът на историите".