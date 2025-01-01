Германска инженерка с параплегия направи кратко пътуване в космоса като част от програмата за туризъм на компанията „Блу Ориджин” на Джеф Безос, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.
Михаела Бентхаус, която е на 33 години и работи в Европейската космическа агенция (ЕКА), е първият човек в инвалидна количка, излетял в космоса, отбелязват осведомителните агенции. Тя получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди седем години.
Бентхаус беше придружена на борда на ракетата „Ню Шепард" от пенсиониран космически инженер и бивш мениджър от компанията „Спейс Екс”, също роден в Германия, Ханс Кьонигсман. Той помага за организирането на пътуването и го спонсорира заедно с „Блу Ориджин”, отбелязва Асошиейтед прес. Цените на билетите не се съобщават. Четирима американски бизнесмени също бяха част от екипажа.
Излитането им от Западен Тексас беше излъчено на живо в интернет, като суборбиталният полет продължи 11 минути.
Това беше 16-ото пътуване от програмата за космически туризъм на Безос и първото с двама германци на борда, отбелязва ДПА.
При кацането Бентхаус беше ентусиазирана от пътуването. „Това беше най-страхотното преживяване в живота ми“, каза тя. „Мисля, че никога не трябва да се отказваш от мечтите си. Понякога просто има малка вероятност те да се сбъднат“.
Пътуването, което беше до голяма степен автоматизирано, отведе шестимата участници на височина от около 100 километра.
Първият опит за изстрелване беше отменен в четвъртък, по-малко от минута преди планирания старт на ракетата. Според компанията е имало „проблем“ при тестовете преди излитането, отбелязва ДПА.
Ракетите на компанията „Блу Ориджин” за богати клиенти са критикувани предимно заради ограничената им научна стойност, въздействието им върху околната среда и климата, както и елитарния им характер, отбелязва ДПА.
