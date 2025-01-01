Песента „Двама“ е толкова вътре в хората, че веднъж се опитах да не я изпея на концерт и не ме познаха без нея… „Козият рог" е голяма работа, казва за в. „Антени“ през 1992 г. певицата Мария Нейкова, от чието рождение днес се навършват 80 години.

Родена е на 21 декември 1945 г. в Пловдив

„Нито баща ми, нито майка ми са музиканти", разказва Нейкова. „Баща ми пееше добре народни песни от Родопския край, където е роден. Като малка се притеснявах от пеенето на баща ми – сепваше ме необичайната му за мен роля. От строг възпитател изведнъж го виждах понесен в неизвестна посока на сложни, необясними чувства…“, спомня си тя.

И трите деца на счетоводителя Янко Настрадинов стават професионални музиканти. Синът му е контрабасист в Пловдивската филхармония, дъщеря му Величка е виолончелистка. Но с Мария нещата се оказват по-сложни, тъй като тя е по-своенравна. Когато баща й предлага да учи арфа в музикалното училище, тя се покатерва на едно дърво. Не слиза оттам, докато не приемат условието й да учи в механотехникума. Той се оказва тежко изпитание за нея, но Мария го завършва.

Първи стъпки в музиката

Още на 15 години Мария Нейкова измисля и изпълнява свои песни. По свой начин, когато е на 17 години, открива и очарованието на народната песен. Мария Нейкова харесва да се внасят фолклорни елементи в естрадната песен. Самата тя не може да си обясни как създава усещането за самобитност в своите изпълнения. „Вероятно това е нещо, неподдаващо се на контрол", споделя изпълнителката. „Не съм го търсила съзнателно. Може би песните на баща ми са оставили своя отпечатък“.

Първият успех на Мария Нейкова идва веднага, след като завършва двегодишната школа за естрадни певици през 1968 г. На концерт в столичната зала „България“ е оценена и поканена да пее като солистка в оркестър „София“. Датата е 21 декември – нейният рожден ден. Скоро след това е осъществен и първият й запис в радиото. Той е на песента „Закъснели срещи“ по музика на Петър Ступел. Със „Закъснели срещи“ в дует с Михаил Белчев през 1969 г. Мария Нейкова печели първа награда на фестивала „Златният Орфей“.

Самолетната катастрофа

Друго значимо събитие в живота на Мария Нейкова също се случва на рождения й ден – самолетната катастрофа, при която певицата по чудо оживява, но нанася сериозна психическа травма върху нея. На 21 декември 1971 г. на летището в София при излитане за Алжир катастрофира самолет „Ил-18“ на БГА „Балкан“ със 73-ма пътници на борда. В него пътуват артисти и певци за Дните на българската култура в Алжир. Освен Мария Нейкова на борда са Паша Христова, Борис Гуджунов, оркестър „София“, танцьори и инструменталисти от състава за народна музика към столичното читалище „Аура“ и Янка Рупкина. При удара на крилото в пистата корпусът на самолета се пречупва на две и машината избухва в пламъци, а единият двигател се откъсва. Загиват 28 души, сред които Паша Христова. В „Пирогов“ Мария Нейкова претърпява шест операции.

Солистка е в оркестър „София“ до 1973 г. Нейкова има концертни турнета и изяви в Русия, Унгария, Германия, Полша, Алжир и др.

В началото на 70-те години на миналия век всяко участие на Мария Нейкова в Конкурса за младежка забавна песен е събитие. Там тя вече изпълнява свои песни. През 1970 г. „Никога“ печели трета награда и отличието на Българската национална телевизия. През 1970 г. песента „Яворова пролет“ по музика на Светозар Русинов, изпълнена съвместно с Паша Христова и Мими Иванова, е първа в радиоконкурса „Пролет“.

В Конкурса за младежка забавна песен през 1971 г. „Зеленият прозорец“ печели първа награда, а през 1972 г. „Добър вечер, лека нощ“ също първа награда. „Добър вечер, лека нощ“ е обявена за „Мелодия на годината“ през 1972 г. и получава наградата на Съюза на българските композитори на фестивала „Златният Орфей“ през 1972 г. Година по-късно „Имам земя“ печели втора награда (първа не е присъдена) на „Златният Орфей“.

Въпреки работата и подкрепата на съпруга ѝ Недялко Нейков, който е любовта на живота ѝ, Мария Нейкова не може да се отърси от горчивината и кошмарите, които я преследват след самолетната катастрофа на 21 декември 1971 г.

Филмовата музика

Годината 1972 е свързана и с началото на едно друго поприще на Мария Нейкова – филмовата музика. Тогава е премиерата на филма „Козият рог“. Световният успех на кинотворбата, прожектирана в над 100 държави, е свързан и с нейната музикална тема, създадена от Мария Нейкова.

За „Козият рог“ Мария Нейкова разказва. „След като филмът бе заснет, режисьорът Методи Андонов ме покани да напиша музиката. Изгледах филма. Два дни ме боля главата и бях на легло под въздействието му, но после за една седмица направих няколко проекта за музика. Когато чу „Двама“, Методи се разплака. По-късно Богомил Гудев написа текста, който изпях".

Мария Нейкова е авторка на около 100 естрадни песни, на музика за филми и театрални спектакли, детски песни. Сред популярните й песни е "Светът е за двама" (1980), изпълнена от Орлин Горанов.

През 1975 г. Мария Нейкова ражда сина си Цветин – това е голямото чудо в живота ѝ. Тя не вярвала, че някога ще успее да забременее предвид травмите и операциите, които е претърпяла след самолетната катастрофа.

През 1985 г. Мария Нейкова завършва Висшия музикален педагогически институт в Пловдив.

Мария Нейкова умира на 56-годишна възраст на 1 август 2002 г. в София.