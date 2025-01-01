Заради преобладаващите мъгли и мръсен въздух и днес в градския транспорт в София се пътува със зелен билет. Така от общината насърчават хората да оставят колите си, а целта е да се подобри качеството на въздуха. Зелен билет бе въведен от вчера, ще е в сила и утре.

"На 20, 21 и 22 декември се въвежда мярката Зелен билет. За 1 лев пътувате неограничено през целия ден с всички превозни средства. Оставете автомобилите! Буферните паркинги ще са безплатни", посочват от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Как може да закупите Зелен билет?

► С валидация на банкова карта в превозното средство или на бариерите в метрото;

► От водачите в превозните средства;

► Онлайн през уебпортала на ЦГМ;

► От касите на ЦГМ и метрото– на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата ви;

► От приложението Mpass;

Какво е важно да знаете?

► Валидирайте билета във всяко превозно средство, за да бъде редовен;

► Зеленият билет може да бъде закупен само в дните, за които е обявен;

► Ако в картата ви имате вече заредени билети 30+ или 60+, то те няма да бъдат трансформирани автоматично в „Зелен билет“. Трябва да купите такъв допълнително;

► Ако заплащате с банкова карта, е възможно първоначално да ви бъде блокирана сумата от 1,60 лв. От банката издател зависи кога 0,60 лв. ще бъдат възстановени към сметката ви;

► Зеленият билет не важи за нощния транспорт;

► Клиентите с предварително заредени абонаментни карти няма да бъдат компенсирани;

"Оставете колата у дома и изберете градския транспорт – заедно помагаме на София да диша по-лесно", призовават от ЦГМ и Столична община.