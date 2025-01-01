Туристите в Рим скоро ще трябва да плащат входна такса от 2 евро, ако искат да видят отблизо известния фонтан "Треви", съобщи Би Би Си.

По този начин властите на Вечния град се надяват да намалят "хаотичните туристически потоци".

Новото ограничение за посетителите, желаещи да видят бароковия паметник, ще влезе в сила на 1 февруари 2026 г.

Събраните средства ще постъпват в градския бюджет за покриване на разходите за поддръжка на фонтана и обслужване на посетителите. Градът очаква да печели по този начин 6,5 млн. евро годишно.

Обявявайки решението кметът на Рим Роберто Гуалтиери, цитиран от Ройтерс, заяви, че "две евро не са чак толкова много... и ще доведат до по-малко хаотични туристически потоци".

Таксата за посещение на фонтана "Треви" е част от нова тарифна система за някои музеи и паметници в италианската столица.

Достъпът до редица обекти, които в момента начисляват входна такса, ще стане безплатен за жителите на Рим.

В същото време туристите и нерезидентите на Италия ще трябва да плащат, за да посетят фонтана "Треви" и пет други атракции, включително музея на Наполеон.

Деца под петгодишна възраст, както и хора с увреждания и техният придружител, ще бъдат освободени от входна такса за разглеждане на забележителности.