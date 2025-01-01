Днес над повечето райони ще бъде облачно. На много места ще има намалена видимост и мъгла. В източната половина от страната ще има превалявания от дъжд. Над Югозападна България – предимно слънчево, но и там в котловините и поречията ще е мъгливо. В повечето места ще е почти тихо. Само по черноморското крайбрежие ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, за София – около 0°, максималните в повечето места - между 4° и 9°, по Черноморието и крайните югозападни райони – до 12°, за София – около 7°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес в 17:03 ч. настъпва астрономическата зима.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни ще бъде облачно. Слаби валежи от дъжд на отделни места ще има в понеделник главно в Южна България, а във вторник - в северозападните райони. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°.