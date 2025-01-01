Двама братя са задържани за над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол на предполагаема стойност над 100 хиляди лева, съобщи по време на брифинг началникът на Седмо районно управление на СДВР Радостин Ангелов.

Той разказа, че на 18 декември, около 13:00 ч., екипи на сектор „Престъпление против икономическата престъпност“ на Седмо районно управление по време на специализирана полицейска операция около сградата на бул. „Илиянци“ 40 са установили две лица, които излизат от сградата с пакет у тях и влизат в автомобил.

Колегите предприемат бързи действия и проверяват въпросните лица, посочи Ангелов. Установено е, че двамата са братя на възраст над 50 години. И двамата са от София, живеят на територията, обслужвана от Седмо районно управление. Единият от тях е криминално проявен, разпространявал е наркотични вещества и е осъждан в друга държава членка на ЕС, разказа Радостин Ангелов.

В автомобила са установени около 2 кг акцизни стоки без бандерол, а именно тютюн за наргиле, като същите лица са задържани, посочи Ангелов.

След направен оглед в помещенията са установени над 400 кг акцизни стоки без бендрол, а именно тютюн за наргиле в различни по вид разфасовки, каза Ангелов.

Разфасовките са били предназначени за пазара, като в част от вещите, които лицата изнасят в автомобила, е установен и пакет, който е бил пригоден като пратка за куриер, която е трябвало да бъде изпратена до краен потребител. Откритият тютюн е предназначен за София и цялата страна. Разпространявали са го по различни канали, както и с техните автомобили разнасят на място по заведения, така и чрез пратки, които се разпространяват към крайни потребители по цялата страна. Други акцизни стоки в случая не са намерени, посочи началникът на Седмо районно управление.

Установено е, че братята се занимават с тази дейност близо година, но няма точна информация. При проверката в самото помещение е намерено още едно криминално проявено лице, което също е задържано. Третото лице най-вероятно е помагач, поясни той.

В сградата, където е открит тютюнът, има складове, за които се установява, че едно от лицата има договор за наем и ползвал помещение в сградата.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 234 от Наказателния кодекс и материалите са докладвани в Районна прокуратура. Предстои да се направят експертизи, работата по случая продължава. В момента се работи по доказване на цялата престъпна дейност на лицата, каза още Радостин Ангелов.