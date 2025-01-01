България внася все повече и изнася все по-малко земеделски стоки, става ясно от данните в аграрния доклад на Министерството на земеделието за 2025, посочват от pariteni.bg

По предварителни данни на НСИ, през първите шест месеца на 2025 г. износът на селскостопански стоки възлиза на 3 576,7 млн. евро - с 15,1% повече в сравнение със същия период на 2024 г., основно поради ръст на стойността на реализираните извън страната пшеница (с 93,5%), слънчоглед (със 76,5%), шоколадови изделия (с 45,5%) и кафе (над два пъти).

Същевременно намалява експортът на царевица (с 39,1%), захари (със 17,3%) и меса и карантии (с 3,4%). Водещите групи продукти в структурата на аграрния експорт на страната през периода януари - юни 2025 г. са житните растения и маслодайните семена, следвани от мазнини от растителен или животински произход; какаови продукти; хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения; остатъци и отпадъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни; тютюн и тютюневи изделия; млечни продукти, птичи яйца и пчелен мед; хранителни продукти, използвани в хранително-вкусовата промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки; кафе и чай; меса и карантии и др.

При вноса на селскостопански стоки за шестте месеца на 2025 г. се отчита увеличение с 16,4% на годишна база, до 3 585,5 млн. евро. Това се дължи главно на повишените доставки на рапица, шоколадови изделия и цигари.

Така, за първата половина на 2025 г. се формира отрицателно търговско салдо за България в размер на 8,8 млн. евро, при положително салдо от 21,4 млн. евро за същия период на предходната 2024 г.

Основни партньори в аграрната търговия на страната остават страните от ЕС. През първите шест месеца на 2025 г. обменът на селскостопански стоки с ЕС нараства с 15,5% спрямо година по-рано, като представлява 55,1% от общия аграрен износ на страната и 68,9% от общия аграрен внос.

Най-много страната ни изнася към съседните Гърция, Румъния и Турция, но и към Германия и Испания. Много сериозен е спадът на експорта за Китай – с 69% и Индонезия – със 77% – отчита аграрният доклад.

За същия период водещи доставчици на селскостопански стоки на българския пазар са Румъния, Германия и Гърция, следвани от Украйна, Полша, Нидерландия и Турция.