Девет души са убити и 10 ранени при стрелба рано сутринта в градче югозападно от Йоханесбург, а властите са започнали издирване на заподозрените, съобщи южноафриканската полиция, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал малко преди 1 часа местно време в лицензирана таверна в градчето Бекерсдал, Йоханесбург, съобщи полицията в изявление.

Около 12 неизвестни заподозрени в бял микробус и сребрист седан открили огън по клиентите на таверната и продължиха да стрелят на случаен принцип, докато бягат от мястото, съобщи полицията, добавяйки, че мотивът за стрелбата ще бъде установен след разследване.

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение, добави полицията.

Бекерсдал е част от местната община Ранд Уест Сити, чиято уебстраница описва квартала като район, характеризиращ се с високи нива на безработица и бедност поради спад в добивът на злато.

Южна Африка, най-голямата икономика в Африка, има един от най-високите проценти на убийства в света, средно около 60 на ден, посочва Ройтерс.