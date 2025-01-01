Пикът на последния за годината метеорен поток - Урсиди, може да се наблюдава от България на 22 декември, понеделник, около 12:00 ч., информира "Гид на любителя астроном 2025", издание на Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието. В нощите около 22 декември Луната е във фази близки до новолуние и няма да затруднява наблюденията.

На 22 декември Слънцето ще изгрее в 07:54 ч. за София, а наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. сутринта. Ще залезе в 16:57 ч. за столицата ни, а наблюдения ще могат да се започнат от около 18:10 ч., се казва още в „Гид на любителя астроном 2025".

Родителското тяло на потока Урсиди е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13,6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г.

Метеорният поток Урсиди е активен от 17 до 26 декември.

Максимумът на метеорния поток Гиминиди можеше да се наблюдава от България на 14 декември.