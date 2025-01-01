Учените са изследвали поведението на комарите, пренасящи малария, и са открили, че насекомите не летят безцелно. Ново проучване, публикувано в американското списание Current Biology установява, че комарите откриват човешки аромат и целенасочено го следват, докато не намерят мишената за атака, според earth.com.

Изследователите са изследвали комари в Замбия. Те са построили специална външна клетка с обем от 990 кубически метра. Наблюдавайки комарите, те са открили, че ароматът ги насочва към хората със забележителна точност. „Най-важният сигнал е не само топлината, но и смес от химикали във въздуха, които се издигат от спящите тела“, установи проучването. Работата е ръководена от д-р Конор Дж. Макмениман от Училището по обществено здраве „Блумбърг“ (JHBSPH). Неговото изследване се фокусира върху сензорната биология на комарите и как човешката миризма влияе върху поведението им при търсене на гостоприемник. Учените са тествали стотици женски маларийни комари през нощта, използвайки нагрявани площадки за кацане и контролирани въздушни потоци. По време на тестовете комарите постоянно избирали аромата на едни хора пред други, връщайки се към същия аромат нощ след нощ. Температурата обаче имала значение само, когато ароматът доближавал насекомите достатъчно до целта, за да кацнат върху изкуствената кожа. Замбийската полева система потвърждава, че ароматът остава основният сигнал на дълги разстояния, като зрението и топлината играят резервна роля само след откриване на миризма.

Известно е, че комарите усещат миризми, съставени от летливи органични съединения. Тези газове лесно се изпаряват от кожата и чрез дишане, пренасяйки информация през въздуха.

Кожните киселини са ключът към привличането на комари

Лабораторни изследвания свързват силното привличане на комарите с комбинации от миризми на амоняк и млечна киселина с късоверижни киселини. Реакцията на комарите е била много по-силна към тези смеси, отколкото към която и да е отделна съставка поотделно. Отделно проучване свързва човешкото привличане към комарите с по-високи нива на определени кожни киселини, които се натрупват в продължение на няколко дни. Молекулярните данни показват, че рецепторите на комарите реагират специфично на тези късоверижни киселини.

Как комарите проследяват хората

Изследователите са издухали въздух от палатки, където доброволци са спали, и са нагряли цели с температура, близка до човешката кожа. След това са записали кацанията на комарите. Оказа се, че пълният поток от човешки миризми силно привлича тези насекоми. Най-привлекателните хора отделят повече от определени карбоксилни киселини, докато най-малко привлекателните съдържат по-малко от тези киселини и повече евкалиптол.

Как да се предпазите от комари

Един подход включва използването на най-привлекателните киселини в капани за комари, за да ги разсее от хората. Друг включва омекотяване на химическия профил на човек, за да се затрудни откриването му. Ефективната защита вероятно ще изисква едновременно приспособяване на множество компоненти на миризмата и насочване към сензорните рецептори на комарите. Констатациите биха могли също да помогнат на здравните агенции да планират по-добре интервенции, използвайки мрежи и спрейове, както и капани с настроени миризми, за да се намали рискът от предаване на болести.