Екипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) проверяват автомивка на самообслужване в Пловдив, съобщи пред журналисти председателят на КЗП Александър Колячев.

Конкретният сигнал се отнася за завишаване на цената на конкретната автомивка, която се обслужва с монети и с картови плащания т.е. безкасови плащания. Сигналът е, че липсва обявяване на цени в евро, както и че при обявена цена в лева, след като е заплатена услугата от конкретния жалбоподател, той е платил с карта същата посочена цена в евро. Това, ако се докаже, със сигурност ще бъде нарушение по Закона за въвеждане на еврото в България, каза Колячев. Глобата за прекомерно повишение на цената е от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение, а глобата за неправилно обозначаване на цената е до 7000 лева. В момента колегите проверяват дали такова завишение е имало, уточни още Колячев, като добави, че резултатите от съвместната проверка ще бъдат оповестени до няколко часа.

Нарушения при въвеждането на еврото: НАП е връчила наказателни постановления за 200 000 лв.

Контролните действия са част от поредицата съвместни проверки на НАП с КЗП в търговски обекти, салони за красота, фитнес зали, атракциони и др., при които екипите следят спазват ли търговците Закона за въвеждане на еврото в Република България.

През следващите седмици обект на засилени проверки от страна на КЗП ще бъдат вендинг машините.

В началото на януари в Пловдив КЗП и НАП извършиха съвместни проверки на търговски обекти.