Спа процедурите се радват на все по-голяма популярност, като предлагат релаксация, облекчаване на стреса и грижа за кожата. Въпреки това не всички хора могат да се възползват без ограничения от масажи, сауни, джакузи или топлинни терапии. При определени здравословни състояния спа процедурите могат да бъдат рискови.

Хора с проблеми със сърцето и кръвоносната система

Силно препоръчително е хората с високо кръвно налягане, сърдечни заболявания или проблеми с кръвообращението да се консултират с лекар преди да посещават сауни или джакузи.

Сауна и парна баня: високата температура води до разширяване на кръвоносните съдове, което може да повиши риска от хипотензивни или хипертензивни кризи.

Горещи вани и джакузи: резките температурни промени могат да натоварят сърцето и съдовата система.

Кардиолозите препоръчват не повече от 10–15 минути в гореща среда и избягване на прекомерно натоварване след процедурата.

Бременни жени

При бременност някои спа процедури могат да бъдат опасни.

Горещи вани и сауни: повишената телесна температура в първите месеци от бременността може да повлияе на развитието на плода.

Масажи в определени области: дълбоките или интензивни масажи могат да причинят дискомфорт или повишено кръвно налягане.

Експертите съветват бременните да се ориентират към специализирани масажи за бременни и умерени температури при хидротерапия.

Хора с кожни заболявания

Хората с екзема, псориазис или инфекциозни кожни заболявания трябва да бъдат внимателни при общи спа процедури.

Басейните и джакузитата с топла вода могат да стимулират развитието на някои инфекции.

Масажи или пилинги върху възпалена кожа могат да засилят раздразнението.

При наличие на такива проблеми е добре да се консултира дерматолог и да се изберат процедури, които не натоварват кожата допълнително.Хора с висока температура или остри инфекции

Спа процедурите са противопоказани при хора с треска, настинка или грипоподобни симптоми.

Топлинните терапии и интензивните масажи могат да увеличат стреса върху организма.

Съществува риск от влошаване на симптомите и разпространение на инфекцията в общите зони.

Хора с хронични заболявания

Пациенти с диабет, бъбречни или чернодробни заболявания трябва да се съобразят с някои ограничения.

Хидротерапията и топлинните процедури могат да повлияят на кръвообращението и кръвната захар при диабетици.

Прекомерната топлина или интензивните масажи могат да натоварят бъбреците и черния дроб.

Консултация с лекар преди започване на редовни спа процедури е силно препоръчителна.

Препоръки за безопасно ползване на спа центровете

Специалистите съветват всички потребители да спазват няколко основни правила, за да минимизират рисковете:

Консултация с лекар при съществуващи хронични заболявания или бременност.

Запознаване с правилата на спа центъра и ограниченията на процедурите.

Умерено време в сауна, парна баня или джакузи — не повече от 10–15 минути за начинаещи.

Хидратация преди и след процедурите — топлината и масажът могат да изведат вода от организма.

Избягване на спа процедури при остри здравословни проблеми, като треска, настинка или инфекции.

Използване на подходящи масажни техники и продукти при чувствителна кожа или бременност.

Спа процедурите предлагат множество ползи за здравето и благосъстоянието, но не са подходящи за всеки. Специалистите напомнят, че индивидуалните здравословни състояния определят безопасността на процедурите, а консултацията с лекар е препоръчителна за хора с хронични заболявания, бременни жени, деца и възрастни хора.

С правилен подход и умереност спа центровете могат да бъдат безопасно място за релаксация и възстановяване, без да се компрометира здравето.