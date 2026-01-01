Средните месечни температури са между минус 1 и плюс 5 градуса по Целзий, което е около и над нормата. Най-високата измерена температура е 21,4 градуса на 4 януари в Дългопол. Най-ниската минимална температура в станция в населенo място е минус 17,0 градуса на 12 януари в Самоков, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 25,8 градуса на връх Мусала на 1 януари. В София най-високата измерена температура е 16,6 градуса на 4 януари, а най-ниската – минус 10,9 градуса на 13 януари.

Месечните суми на валежите са между 63% (Асеновград) и 410% (Крумовград) от климатичната норма. Януари 2026 г. е с повече валежи от януари на 2025 г. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 154,2 мм в с. Токачка, обл. Кърджали, на 8 януари. В София месечната сума валеж е 70 мм, което е 198% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 17 мм на 10 януари.

Сняг вали на 8–9 януари в Северна България и в планините, а през периода 11–13 януари – в по-голямата част от страната, с изключение на Горнотракийската низина и голяма част от Източна България. Снежна покривка се образува също на 17 и 19 януари – на места предимно в Северна и Източна България, както и на 22 януари – предимно в Западна и Централна България. В края на месеца снежна покривка има само в планините над около 1200 м надморска височина. Най-висока снежна покривка в населенo място е измерена в с. Черешово, обл. Разград, на 14 януари – 24 см, а на планински връх – 124 см на връх Ботев на 30 януари.

Месецът започва със сравнително студено време, но още на 2 януари с преминаването на топъл фронт се затопля. През следващите дни (3–6 януари) страната е под влияние на стационираща фронтална система, облачността е значителна, на много места има валежи от дъжд, а температурите са в широки граници. В северозападните райони има валежи от сняг и се образува снежна покривка. Впоследствие с преминаването на два средиземноморски циклона до средата на месеца времето е предимно облачно, с валежи.

През периода 16–19 януари България е в югозападната периферия на антициклон с център над Европейска Русия. В страната нахлува студен въздух и температурите чувствително се понижават. Облачността е предимно значителна, има и валежи, отначало от дъжд, който бързо преминава в сняг.

В периода 20–25 януари Балканският полуостров е под влияние на висок баричен гребен. През страната преминава топъл фронт. Времето е предимно облачно и мъгливо, със слаби валежи, по поречието на Дунав се образува и поледица. През последните дни от месеца времето се определя от преминаващи средиземноморски циклони (на 26–27 и 29–30 януари). Температурите са по-високи от обичайните за края на януари. Има значителна облачност и валежи от дъжд, съществени по количество в крайните южни райони от страната.

Опасни явления

В първите дни на годината силни до бурни ветрове нанасят сериозни материални щети на много места в страната. На 4 януари в община Враца от вятъра са повалени дървета, паднали са десетки електрически стълбове, има скъсани кабели и частични прекъсвания на електрозахранването в отделни зони на града, както и в селата Бели извор и Чирен. Заради ураганен вятър от летище София са пренасочени и отменени полети. На територията на курорта Боровец са съборени множество дървета, включително и на ски пистите, поради което ски зоната временно е затворена. На 8 януари в с. Меден кладенец, обл. Ямбол, от силен вятър са нанесени щети на много къщи и улични стълбове, засегнат е и фотоволтаичен парк.

През месеца вследствие на продължителни и обилни валежи са регистрирани локални наводнения в Южна България. На 7 януари на територията на общините Кирково и Крумовград заради разрушена инфраструктура, прекъснати пътища и активирани свлачища е обявено частично бедствено положение. На 11 януари свлачище затваря пътя между Девин и Смолян в yчacтъĸa нa oĸoлo 2 км пpeди c. Cтoйĸитe. На 8, 27 и 30 януари вследствие на продължителни и значителни по количество валежи Арда покачва нивото си и придошлите води заливат железобетонния мост над реката, разположен на републикански път в района на с. Китница. Поради непроходимостта на моста – единствена пътна връзка за шест села на територията на Ардино, в тези дни общината обявява частично бедствено положение до спадане нивото на реката.

Състояние на реките

През голяма част от месеца водните количества на реките в страната са около праговете за средни води. В периодите 6–8 и 26–30 януари в резултат на валежи са регистрирани повишения на речните нива в цялата страна и водните количества на повечето реки са били над праговете за средни води и около праговете за високи води.

През първия период значителни повишения са регистрирани във водосборите на южночерноморските реки (с до 345 см); на р. Арда по основната река (с до 300 см) и в притоците ѝ р. Крумовица при Крумовград (с 560 см) и р. Бяла при с. Долно Луково (с 392 см); на р. Струма в притока ѝ р. Елешница при с. Ваксево (със 130 см) и на р. Места при гр. Хаджидимово (със 172 см).

В периода 26–30 януари значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките Факийска – с 205 см при с. Зидарово, и Велека – с 220 см при с. Граматиково (Черноморски басейн); на р. Арда по основната река – с до 250 см при с. Вехтино, и в притоците ѝ р. Крумовица при Крумовград – с 450 см, р. Върбица при сп. Джебел – с 358 см, р. Бяла при с. Долно Луково – с 325 см, на р. Марица в притока ѝ р. Харманлийска при гр. Харманли – с 279 см (Източнобеломорски басейн); на р. Струма при Кресна – със 117 см, и при с. Марино поле – със 153 см, на р. Места при с. Момина кула – със 166 см, и при гр. Хаджидимово – с 257 см (Западнобеломорски басейн).

Агрометеорологични условия

През януари агрометеорологичните условия са с повишена динамика, с редуващи се периоди с наднормени и поднормени температури и високи за сезона стойности през последната седмица. В началото на месеца необичайно високите температури, в райони като Шумен, Варна, Бургас, Ахтопол, Чирпан и Елхово до 19–20 градуса, възобновяват вегетационните процеси при част от есенните посеви. Последвалото застудяване в края на първото и през второто десетдневие възстановява покоя при зимните житни култури и задържа нежелателното преждевременно набъбване на пъпките при някои ранноцъфтящи видове. През втората половина от третото десетдневие на много места в страната са регистрирани температури до и над 14–15 градуса, а в югоизточните части средните денонощни стойности са над биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.