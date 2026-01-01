Поредната спасена жива душа. Късно снощи едно малко котенце получи втори шанс за живот в Пловдив, съобщиха от пожарната.

Водено от глад и инстинкт за оцеляване, то е провряло главичката си в решетката на прозорец, опитвайки се да достигне до оставена храна. Любопитството и нуждата обаче го поставят в капан - уплашено, безпомощно и заклещено.

Около 22:30 часа в неделя вечерта на сигнала реагират огнеборците от Четвърта пожарна. С професионализъм, спокойствие и огромно сърце те успяват внимателно да освободят малката жива душа.

Това е поредното доказателство, че мисията на пожарникарите не се измерва само в потушени пожари. Тя се измерва и в спасени животи - дори когато са толкова малки, че се побират в две длани.

"Изказваме своето искрено уважение и благодарност към екипа за бързата реакция, човечността и отдадеността", пишат в стотици коментари хора от социалните мрежи.