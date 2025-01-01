Спасиха котка, паднала във водоем в Долни Дъбник, съобщиха от полицията.

На 11 декември е проведена акция по спасяването на животното в беда.

Котката е паднала в геран в частен имот. Премръзналото животно е извадено.

Спасителите са използвали въже и специално оборудване, за да достигнат котката, която се е намирала в дълбок участък и е била в опасност от удавяне.

Животното е невредимо, като по предварителна информация няма сериозни наранявания.

От пожарната отчитат успешната акция и напомнят на гражданите да бъдат много внимателни около водоеми, особено през зимните месеци.