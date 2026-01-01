Напусна ни Лиляна Живкова Тодорова – хоров диригент и общественик, създател на Хор на момчетата към Народно читалище „Цар Борис III“, съобщи нейното семейство. Поклонението в храм „Свети Седмочисленици“ ще бъде на 25 февруари (сряда) 2026 г. в 12.00 ч.

Тодорова поставя началото на една новаторска за България формация - Хор на момчетата, който се утвърждава като значимо явление в националния културен живот, припомнят от семейството.

„За нас Лиляна Тодорова е много специален човек“, каза пред БТА настоящият диригент на Хора на момчетата към Народно читалище „Цар Борис III“ Александър Митев. Той припомни, че нейната творческа кариера започва в хор „Бодра смяна“, където тя е сред първите певци. „Благодарение на нейния труд и талант и на всичко, което е дала през годините за хора, ние съществуваме и до ден днешен. Ние се стараем да продължим нейното дело, както и делото на Адриана Благоева (диригент на състава в периода 1989-2025 г.)“, каза още Митев.

За своите високи художествени постижения в областта на хоровото изкуство Тодорова е удостоена с орден „Кирил и Методий“ - I степен, а за основаването на първия момчешки хор в България - с орден „Столица София“. През 2016 г. тя е удостоена с Плакета на Столична община и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Следовник на Народните будители“.

Със своята отдаденост, професионализъм и безрезервна любов към музиката Лиляна Тодорова оставя трайна следа в българската хорово-изпълнителска традиция и възпита поколения млади певци в дух на дисциплина, естетика и родолюбие, казват от семейството.