Най-важното за един кмет е в държавата да има работещи институции, с които да комуникира и да бъде от полза на съгражданите си.

Това каза кметът на община Стара Загора, който откри работна среща на актива на ГЕРБ с кметовете на партията от станата. Срещата се състоя в Стара Загора, а на нея присъства и лидерът Бойко Борисов.

От няколко години държавата не може да влезе в своята стабилна среда и да имаме нормални условия, в които кметовете да работим, подчерта Тодоров. Той посочи, че кметовете на ГЕРБ винаги са имали програми и приоритети, които да изпълняват в името на хората.

Бойко Борисов: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен (ВИДЕО)

"Тази среща е много важна, защото причината да сме тук е да потърсим как да направим така, че държавата да е функционираща и перспективна за хората", каза Живко Тодоров.

По думите му партията има най-добрият екип и това е бъдещето, защото за да управляваш, трябва да бъдеш подготвен, а това става минавайки по цялата стълбица, включително на местното самоуправление.

От името на кметовете на общини и населени места Тодоров отправи предложение към ръководството на партията в бъдещата програма на ГЕРБ да бъде направен цялостен план за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа, за да може тя да се ремонтира поетапно според възможностите на държавата.

"През последните години градските общини нямаха право да кандидатстват по Програмата за селските райони и на много места четвъртокласната мрежа е в лошо състояние", напомни той.