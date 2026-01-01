ДПС ще се яви самостоятелно на изборите. Това стана ясно след заседанието на Централния съвет на партията. Формацията определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители и избра централен предизборен щаб.

„Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!”, каза лидерът на партията Делян Пеевски.

Пресцентър на ДПС - НОВО НАЧАЛО

Форумът избра и централен предизборен щаб, както и критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители.