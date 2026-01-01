Мъж изпотроши врати и прозорци на районния съд във Велинград, съобщиха от полицията в Пазарджик.

Оттам уточняват, че е задържан криминално проявен 21-годишен мъж.

Инцидентът е станал през нощта на събота срещу неделя. Изпотрошени са стъклопакети на врати и прозорци на съдебната сграда.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че извършителят е 21-годишен мъж от село Дорково, с криминални прояви. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Пазарджик. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.