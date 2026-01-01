Тийнейджъри пребиха и ограбиха 56-годишна жена в дома ѝ в село Бежаново, Ловешко, съобщиха от полицията.

Случаят е от 19 февруари, но сигнал е подаден на 21 февруари. В къщата са влезли двама местни младежи - на 18 и 15 години.

Чрез заплахи и след нанесен побой над жената, са отнели личната карта и парична сума в размер на 240 евро.

След получавне на сигнала два дни по-късно, младежите са задържани.

Открита е и личната карта на потърпевшата. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.