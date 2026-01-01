Снежна буря в североизточните американски щати. Предупрежденията за виелици са за част от страната с население 41 милиона души - от Мериленд до Мейн.

До момента над 100 000 абонати са без ток. Мобилизирани са 3000 души за възстановяване на електроподаването, пише БНР .

Роуд Айлънд, Пенсилвания, Кънектикът, а също и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обявиха извънредно положение. Държавните училища и много колежи в Ню Йорк и Бостън са затворени, и ще се работи дистанционно. В Ню Йорк днес се забранява движението на лични автомобили, ако това не е абсолютно наложително.

Восточное побережье США, самый берег Атлантического океана. Снежный шторм не прекращается. Тяжёлый мокрый снег согнул до земли ветви деревьев и молодые деревца. pic.twitter.com/89aoXdFDcb — House of Chaos (@Experdiza) February 23, 2026

Обилният снеговалеж, силният вятър и опасните условия за пътуване, налагат забрана за движението на превозни средства и в други райони. В Югоизточна Пенсилвания всички автобусни услуги са спрени. Около 9000 полета са отменени.

Очаква се по крайбрежието ветровете да достигнат до над 110 км.

Според съобщение на Националната метеорологична служба в части от Лонг Айлънд е паднал около 30 см сняг, в Ню Йорк снегът е до 18 см, но "виелицата е в разгара си".