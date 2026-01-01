35-годишен афганистанец, въоръжен с нож, е нападнал няколко души до щанд на „Свидетели на Йехова“ на Централната гара в германския град Вюрцбург, предаде Daily Mail. Нападателят е бил обезвреден от смели граждани, които са се притекли на помощ на потърпевшите.

Афганистанецът е влязъл във входното фоайе на гарата около 07:50 ч. местно време. Той се приближил до религиозния щанд, след което намушкал 68-годишен мъж и нападнал с удари други двама мъже на 55 и 51 години.

"Няколко минувачи, включително служител на реда в цивилно облекло, незабавно са се намесили и са успели да обезвредят 35-годишния мъж", заяви говорител на баварската полиция.

Извъшителят е бил задържан от патрул на Федералната полиция.

Потърпевшите са получили леки наранявания. Районът е отцепен, в ход е разследване на място.

„Свидетелите на Йехова“ са християнска деноминация, известна с проповядването от врата на врата, публичната си проповедническа дейност и строгите си вярвания, основани на Библията.