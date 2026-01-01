Три коли са изпепелени при съмнения за умишлен палеж в Казанлък.

Сигналът за пожар на бул. "Княз Александър Батенберг" е подаден около 3:00 часа тази нощ. На място веднага са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня.

Пламъците са унищожили напълно три автомобила, а четвърта кола е с леки щети заради близостта си до един от горящите автомобили.

Основната версия, по която се работи към момента, е умишлен палеж. Подозренията се засилват от факта, че две от напълно изгорелите превозни средства са на един собственик, въпреки че са били паркирани на голямо разстояние една от друга.



Полицията продължава работата по изясняване на всички обстоятелства и причини за инцидента.