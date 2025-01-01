Община Костинброд информира жителите си за сериозен инцидент, възникнал в ранните часове на днешния ден в базата на общинското дружество „Общински превози – Костинброд“. Пожар е унищожил напълно четири автобуса, един ученически автобус, два буса и два леки автомобила.

Сигналът за огнената стихия е получен в 04:28 часа. Информацията била предадена и в РУ-Костинброд. Незабавно след това първи на място се отзовали автопатрулните служители Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани. Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи се хвърлили в действие. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на противопожарните екипи.

В локализирането на огнената стихия са участвали противопожарни екипи от Костинброд, Сливница и София. Пострадали хора няма. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. Причините за възникването на пожара са в процес на изясняване.

МВР

Заради щетите се очакват временни затруднения в организацията на обществения транспорт в общината. От администрацията посочват, че се работи активно по осигуряване на допълнителни превозни средства, за да бъде поддържан нормален график и да се сведат неприятностите за пътуващите до минимум.

Община Костинброд

В следващите дни е възможно част от курсовете да се изпълняват със закъснение. Общината и ръководството на „Общински превози – Костинброд“ са в постоянна координация с компетентните служби и предприемат спешни мерки за възстановяване на нормалното обслужване възможно най-бързо.