Среща между екоминистерството и представители на работната група за депозитната система предстои да се проведе тази седмица. Анонса за нея направи служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия миналия четвъртък.

Темата за създаването на депозитна система, с която да се постигне разделно събиране на 90 на сто от опаковките за напитки за еднократна употреба, от няколко години „потъва“ при смяната на правителства, избори и служебни кабинети. Последно по нея движение имаше по време на редовното правителство, когато левицата внесе предложение за законопроект, което обаче повече разбуни духовете, отколкото да ги успокои.

Служебният еко министър: Трудно ми е да обещая, че за два-три месеца можем да направим нещо

По думите на служебния министър на околната среда и водите освен среща с представители на работната група за депозитната система, предстои да се проведе и такава с по-широк кръг заинтересования страни, „защото е важно да бъдат взети предвид всички позиции“.

„Мислим върху въпроса как да получим гаранции за това, че една такава система няма да се монополизира“, казва Попов, но признава: „Трудно ми е да обещая, че за два-три месеца можем да направим нещо за депозитната система, за да гарантираме, че тя ще заработи“.

Министър Попов припомни, че в Народното събрание вече има внесен законопроект с предложение за въвеждането на депозитната система. На 22 януари 2026 г. народните представители от БСП-Обединена левица Биляна Иванова и Драгомир Стойнев, по инициатива на тогавашния министър на околната среда и водите в оставка Манол Генов, внесоха в Народното събрание предложение за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, според което в страната се въвежда държавна депозитна система за опаковки от напитки.

Бизнесът: Защо „на тъмно“ и без обществен дебат

Срещу него обаче бизнесът реагира остро. Накратко законопроектът предвижда бизнесът и гражданите да платят за изграждането и поддържането на депозитна система, която да бъде национализирана, оставяйки държавата да се разпорежда с финансовите и материални потоци и да контролира сама себе си, се казва в писмо на три бизнес организации, които се възпротивиха срещу така внесените текстове без обществено обсъждане. Това са Съюзът на пивоварите в България, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и Сдружението за модерна търговия.

Според тях конструкцията на законопроекта нарушава европейския регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Европейското законодателство изисква системата да се управлява от независимо юридическо лице.

Според Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, това, че внасянето на проекта става през депутати, а не през Министерския съвет, което би означавало и обществено обсъждане, изглежда като „преднамерено действие с цел използването на "бърза писта" за взимане на необосновани и формирани "на тъмно" решения, без оценка на въздействието, без обществен дебат и без диалог с бизнесите, които са задължени да изградят и прилагат депозитната система“.

„Недопустимо е също национално значим проект, засягащ хиляди бизнес оператори и милиони потребители, да се внася с опорочена регулаторна процедура и при политическа криза, с правителство в оставка, предстоящи предсрочни парламентарни избори и Народно събрание с къс хоризонт на работа. Това е подход, който поражда основателни съмнения за нелоялни и корупционни практики“, казва Величкова в интервю в сайта на БСК.

В отвореното писмо на бизнес организациите се посочва и че Съюзът на пивоварите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, Сдружението за модерна търговия, Българската стопанска камара, НПО За земята, Националното сдружението на общините и редица други работодателски и неправителствени организации в продължение на три години са работили активно, обединени в работна група към Министерството на околната среда и водите, за въвеждането в България на депозитна система.

Работната група е подготвила необходимата законодателна рамка и е очаквала институционална подкрепа. “Вместо това, след встъпване в длъжност министър Манол Генов едностранно и чрез медиите обяви закриване на РГ – решение, което породи основателни опасения, категорично доказани с внесения от БСП-ОЛ законопроект, а именно – че процесът се пренасочва в полза на определени интереси за сметка на обществения интерес, прозрачността, европейските принципи на регулация и защита на конкуренцията”, се казва още в писмото.

Икономическият и социален съвет: Нужно е Ускорено въвеждане на Национална депозитна система

В същото време консултативният орган Икономически и социален съвет прие на своя пленарна сесия Резолюция „Ускорено въвеждане на Национална депозитна система – стратегически инструмент за кръговост при употребата на опаковките за напитки“, с която призовава за незабавни действия за изграждане и въвеждане на ефективна национална депозитна система у нас.

Депозитната система е структурна реформа от национално значение с пряко въздействие върху вътрешния пазар, бизнеса, общините и всички потребители.

Новата европейска регулаторна рамка е въведена с Регламент (ЕС) 2025/40, който поставя депозитните системи в центъра на политиката по управление на отпадъците от опаковки. Държавите членки са задължени да постигнат най-малко 90% разделно събиране на опаковки за напитки за еднократна употреба до 2029 г., както и да изпълнят обвързващите изисквания за минимално съдържание на рециклирана пластмаса в новите бутилки. Това означава, че България трябва да има оперативно функционираща депозитна система до 2029 г.

Страната ни обаче все още не е стартирала реално процеса по въвеждане и обръща внимание на внушителния обем работа по изготвяне на нормативна рамка за създаване на национална депозитна система.

Сред основните препоръки в резолюцията на ИСС са системата да гарантира универсално покритие и равнопоставен достъп на потребителите, включително в малките населени места; стойността на депозита трябва да бъде ясно отделена от единичната цена на продукта и пълното й възстановяване не трябва да води до допълнителни разходи за домакинствата; да се осигури прозрачен и ефективен механизъм на управление, основан на принципа на разширената отговорност на производителя; да се гарантира разходна ефективност и предвидимост за индустрията и справедливо компенсиране на търговците за реално извършените разходи; както и да се изгради ефективен контролен механизъм за защита на потребителските интереси.

ИСС призовава за прозрачна, координирана и предвидима законодателна рамка, изготвена при спазване на добрата нормотворческа практика, с оценка на въздействието и широко обществено обсъждане, така че България да изпълни европейските си ангажименти в срок и да изгради устойчива и икономически балансирана депозитна система.

Препоръката на съвета е в най-кратки срокове да се финализира законодателното предложение, разработвано в рамките на работната група в Министерство на околната среда и водите с участие на задължената индустрия, общините и неправителствения сектор.

В рамките на служебно правителство трудно може да се постигне всичко изброено, когато говорим за система, обхващаща цялата страна и касаеща толкова много бизнеси и хора. Надеждата на засегнатите обаче е да се зачетат усилията им до момента за максимално доближаващ се до европейските изисквания закон, а от там и работеща система.