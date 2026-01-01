Епидемия от менингит, за която се смята, че е свързана с нощен клуб, е отне живота на ученичка и студентка, още 11 младежив тежко състояние в болница.

Жертвите, чиито имена не се разкриват, са на възраст между 17 и 21 години. Едната е студентка в Университета на Кент, а другата – ученичка в 12-и клас в гимназията „Кралица Елизабет“ в близкия град Фавършам. По-голямата част от хоспитализираните са на сходна възраст и се предполага, че също са ученици от същото училище.

Според приятел на двама от заразените – единият от които е в кома – първите симптоми се появили след посещение на нощния клуб Club Chemistry в Кентърбъри в петък, 6 март.

Популярният сред студентите клуб с капацитет около 1600 души и три етажа се разглежда като вероятно огнище на инфекцията.

Жена, чиито приятели са се заразили, разказва, че групата е посетила заведението, за да отпразнува рожден ден. Само няколко дни по-късно няколко от тях започнали да се чувстват все по-зле.

„Приятелката ми излезе за рождения си ден с партньора си и няколко приятели. Планът беше да обиколят няколко клуба и просто да се забавляват, както правят много млади хора“, разказва тя пред Daily Mail.

„Тя искаше просто приятна вечер, но след посещението в клуба се разболя сериозно, през следващите дни и някои от другите се озоваха в болница.“

По думите ѝ приятелката ѝ е имала симптоми като гадене и силна умора. Тя потърсила медицинска помощ през уикенда, а след лумбална пункция било потвърдено, че страда от менингит.

Жената добавя, че друг мъж, посетил същия клуб, в момента е в кома, а трети също проявява симптоми.

Над 30 000 студенти и служители са били предупредени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) да бъдат особено внимателни за симптоми.

От агенцията съобщиха, че са организирали предоставянето на антибиотици на някои хора в района на Кентърбъри като предпазна мярка.

В неделя университетът призова всички, които смятат, че са били в контакт със заразени и не са били потърсени от здравните власти, да посетят сградата на Сената между 9:00 и 16:00 часа в понеделник.

Експерти описват броя и тежестта на случаите като „много редки“ и „изключително обезпокоителни“.

Тревър Рийд от благотворителната организация Meningitis Now заяви:

„Това не е ниво на случаи, за което сме чували от много години. Много рядко виждаме нещо подобно и сме изключително обезпокоени.“

Менингитът представлява възпаление на защитните мембрани, които покриват мозъка и гръбначния мозък. Заболяването може да бъде причинено от бактерии, вируси или гъбички, като бактериалният менингит е най-тежката форма.

Болестта може да се развие бързо и да доведе до сериозни усложнения като мозъчно увреждане, загуба на слуха или дори смърт, ако не бъде лекувана навреме.

Най-честите симптоми са висока температура, силно главоболие, схванат врат, чувствителност към светлина, объркване, а в тежки случаи – гърчове.

Здравните власти работят, за да установят точния щам на заболяването. Предполага се, че става дума за щама MenB, който се счита за най-смъртоносния.

Според специалисти между един и трима от всеки двама оцелели от бактериален менингит остават с трайни последици като загуба на слуха, мозъчно увреждане или промени в поведението.

Активисти настояват ваксината или бустерна доза да бъдат предложени и на младите хора чрез NHS, тъй като много от тях започват университет, без да знаят, че не са защитени.

„Има цяло поколение, което расте без защита“, казва Рийд. „Трагично е, че много млади хора започват университет с убеждението, че са ваксинирани и защитени.“

Студентите са изложени на по-висок риск, тъй като живеят и общуват в близък контакт.

През октомври 18-годишната студентка по физиотерапия Мег Дрейпър почина няколко седмици след като започна обучението си в Университета в Борнемут, също вследствие на менингит.

Регионалният заместник-директор на UKHSA за Югоизточна Англия Триш Манес предупреди студентите да не бъркат симптомите на менингит с „лоша настинка, грип или дори махмурлук“.

„Разбираме, че студентите и персоналът се притесняват от риска от нови случаи. Бихме искали обаче да ги уверим, че на хората, които са били в близък контакт със заразените, са дадени антибиотици като предпазна мярка“, добави тя.