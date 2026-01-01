От днес до 20 март от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще се обновява маркировката в участъка при връзката на Северната скоростна тангента и Софийския околовръстен път /II-18/, поради което e необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост, допълниха от пътната агенция.

Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване.

От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Информация за актуалната пътна обстановка може да се получи от интернет страницата на АПИ и на телефон 0700 130 20.

Предвижда се до края на април да бъдат ремонтирани близо 28 км от пътя София - Самоков.