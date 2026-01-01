Русия заяви днес, че Украйна е атакувала Москва с над 100 дрона този уикенд, като безпилотните летателни апарати са били свалени от руските системи за противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс.

Информацията, че през уикенда са били свалени над 100 дрона, летящи към Москва, бе съобщена от кмета на руската столица Сергей Собянин.

Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, заяви, че тази нощ руските сили за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 145 дрона, от които 53 над Московския регион.

Москва, заедно със заобикалящия я Московски регион, има население от около 22 милиона души.