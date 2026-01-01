Очаква се Министерският съвет да подаде жалба в Конституционния съд заради решението на парламента да задължи служебното правителство да внесе искане за ратификация на договора за участието на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Служебният премиер Андрей Гюров заяви миналата седмица, че има проследима практика на Конституционния съд във времето, която показва, че решението на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията.

Споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир беше подписано от правителството на Росен Желязков.