Скандално високите сметки за ток от началото на годината изкараха хората на улицата, но протестите им не срещат подкрепа от институциите. Това написа в своя позиция лидерът на „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски.

„Нещо повече, ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея! Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди“, заявява той.

Затова ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, по думите му, внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. „Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани“, каза Пеевски.

„Освен това, с промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките“, коментира депутатът.

„За нас е неотменим ангажиментът и отговорността на държавата на първо място да защити интересите на хората, независимо от всякакви други политически или каквито и да са съображения, на които явно са подвластни партиите в предизборната кампания“, заключи той.