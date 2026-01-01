Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) постави под карантина 20,66 ха в лозов масив на територията на област Велико Търново.

Около тях е определена буферна зона в размер на около 140 ха за срок от една година. Мярката е предприета заради опасната болест фитоплазма (Grapevine flavescence dorée) - причинител на златисто пожълтяване по лозата. Наличието на патогена е потвърдено чрез молекулярни изследвания в Централната лаборатория по карантина на растенията към БАБХ след подаден сигнал от научноизследователски институт и от собственика на насажденията.

Болестта се разпространява чрез заразен посадъчен материал и чрез вектор (преносител)– американската лозова цикада (Scaphoideus titanus), която се храни със сок от лозата и може да пренася патогена от заразени към здрави растения.

Създадена е организация за ликвидиране на установеното огнище.

В следващата една година ще бъдат извършени пълни обследвания на лозовите насаждения в района, ще се вземат проби, ще се правят лабораторни анализи, ще се следи за наличие на преносителя на болестта. Целта на мерките е своевременно да се ограничи заболяването и да се защити лозарският сектор в страната.

Болестта се смята за една от най-опасните по лозата в Европа. Тя може да доведе до намаляване на добивите с до 50 процента и до постепенно изсъхване на лозовите растения. Поради високия риск от зараза фитоплазмата е определена като карантинен вредител в Европейския съюз и подлежи на строг фитосанитарен контрол.