Програмните заявки на партиите ще бъдат изключително важни в тази кампания, това заяви Божидар Божанов от "Да, България" и допълни, че според него Бойко Борисов и ГЕРБ ги копират в действията, политиките и насоките, които следват.

„Виждаме, че Борисов днес е събрал кметове на малки населени места, кметове на общини, да им обяснява какво тепърва планира да прави ГЕРБ и това планирало да даде повече правомощия на кметовете на малките населени места. Тук обаче той пропуска един много важен детайл- такъв законопроект вече е внесен от нас. Този законопроект е работен заедно с кметовете на малките населени места, които са най-близо до хората. Това са кметовете, които са избрани от техните съселяни, кметовете на кметство. И ние искаме в продължение на нашата дългосрочна политика за децентрализация да дадем на тези кметове повече права, да им дадем сигурен бюджет, за това те да могат да оправят улицата, те да могат да оправят осветлението, те да могат да се погрижат за своите съграждани, които са ги избрали“, уточни Божанов.

По думите му този законопроект е внесен още на 18 декември.

„Той дори не е разгледан от комисията, оглавявана от ГЕРБ. Така че ако толкова са се загрижили ГЕРБ и Борисов за кметовете на малките населени места, на кметовете на кметствата, да разгледат още тази седмица нашия законопроект. Той ще даде на тези кметове много повече права, много повече сигурни средства, за да свършат те работата, за която са избрани“, допълни той.

По думите му Борисов и ГЕРБ опитват да паразитират върху позитивния дневен ред, който те налагат, освен това според него тепърва сега са се сетили за изкуствения интелект.

„Борисов се сети за електрониката и за изкуствения интелект последните две-три седмици. Три месеца, след като ГЕРБ отхвърли нашия законопроект за изкуственият интелект. Всички разбираме, че Борисов не знае какво е изкуственият интелект, видял е, че това е нещо интересно, важно и решава да го обяви за следващите избори. Само че където ГЕРБ отиват на следващите избори, ние програмно вече не просто сме готови, ние имаме готови решения - законодателни и практически за изпълнителната власт“, посочи още Божанов.

"Така че ГЕРБ може спокойно да продължи да копира нашите инициативи, но тези, които са готови и са внесени в парламента, нека да бъдат подкрепени още в този парламент, за да свършим работата сега, да не обясняваме на кметовете, че първа някога в бъдещето ще им свършим работата", заключи Божидар Божанов от "Да, България".