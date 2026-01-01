Мъж тъпкал и удрял жената, с която живее в Софийско, съобщиха от полицията.

Мъж преби приятелката си в Софийско

Оттам уточняват, че в РУ-Своге постъпил сигнал от жена, че около 21.30 часа на 21 февруари, след възникнал скандал, мъжът с когото живее на семейни начала, е започнал да я блъска и удря по главата и тялото, отправял й закани за убийство, повалил я на земята и тъпкал с крака върху нея.

Извършителят бил задържан, а по случая – образувано досъдебно производство.