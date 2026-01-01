През последната година редовното правителство започна отново инвестициите в местната власт, каза в Стара Загора кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов. Той беше в града за работна среща на актива на ГЕРБ с кметовете на партията от страната, на която присъства и лидерът Бойко Борисов.

През изминалата година всички ние можем да кажем, че сме доволни от това, което свърши правителството на ГЕРБ, каза Панов. Като примери той посочи средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, влизането на страната в еврозоната и Шенген, програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради, както и Инвестиционната програма по приложение 3, в която има залегнати проекти както на общини, така и на кметства. Панов подчерта, че това не е било така през 2022 година, когато, по думите му, правителството "нехаеше" за местната власт.

Даниел Панов каза още, че всички кметове в залата правят всичко възможно населените места да са предпочитани за живот от гражданите и посочи, че за последните години в община Велико Търново населението се е увеличило с над три хиляди души. Той напомни още, че Общината от 2011 година работи по програмата „Местни инициативи“, насочена към инфраструктура и инвестиции в населените места.

Всички имаме големи очаквания, но знаем, че без държавен бюджет, можем да работим само с 1/12 от предходния и се надяваме, че веднага след изборите това ще се промени, каза още Панов и призова всички в залата да продължат да работят заедно за добри резултати.