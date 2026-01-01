Софтуерен глич* на билинг системата може да бъде евентуалната причина за високите сметки за ток. Тази информация дойде от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той посочи, че всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура.

Темата за софтурния глич коментираха в ефира на NOVA NEWS киберекспертът Християн Даскалов и енергийният експерт от ЦИД Цветомир Николов.

Даскалов посочи, че информацията е, че това е бъг в системите за фактуриране, а не в самите устройства – електромерите. По негови думи вариант да има подобен бъг в различни системи на няколко разпределителни дружества е минимален, но не е изключен. При съмнения министърът на енергетиката трябва да подаде сигнал към Съвета за киберсигурност към Министерски съвет, а координаторът на този съвет трябва да направи анализ, посочи той.

И допълни, че такъв анализ трябва да се направи и от ДАНС, защото агенцията изпълнява политиките за защита от киберинциденти в критични за националната сигурност сектори.

Николов също смята, че възможността високите сметки да се дължат на глич е минимална. Той посочи, че немалък процент от подадените жалби са основателни и трябва да последва проверка. Николов каза, че е важно да се отчете дали хората са потребявали повече ток през въпросния период.

"Глич" идва от английската дума glitch - раткотрайна, неочаквана повреда, грешка или бъг в система, най-често компютърна, софтуерна или видеоигра.

"Билинг система" - софтуерно решение за автоматизирано управление на периодични плащания, фактуриране и обработка на услуги. Тя консолидира клиентски данни, изчислява дължими суми за услуги като интернет, телевизия или комунални услуги, и поддържа разплащания.