Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.

И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизмите да бъде компенсиран - било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка, каза Трайков.

Вчера министърът заяви, че абонатите с основателни жалби за завишени сметки за ток ще бъдат компенсирани.

КЕВР: Жалбите за високи сметки за ток към момента са около 1200 на брой

По думите му от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са установили значителна разлика между декемврийските и ноемврийските сметки. Част от обяснението е обективно – през ноември 2025 г. потреблението е било по-ниско в сравнение със същия месец на предходната година, докато през декември 2025 г. е отчетено съществено увеличение спрямо декември 2024 г.

Трайков посочи, че към момента броят на основателните жалби е малък. Част от електромерите, по които са подадени сигнали, са демонтирани и предоставени за експертиза в независима лаборатория с цел да се установи коректността на отчитането.

Регулаторът проверява и хипотеза за евентуален „глич“ – техническа грешка в софтуера на билинг системите на електроразпределителните дружества. Министърът изрази очакване окончателните резултати от проверките и пълната информация по случая да бъдат налични до края на февруари или началото на март.