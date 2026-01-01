И актьорът Александър Сано попадна сред получилите двойно по-висока януарска сметка за ток. Той направи емоционално обръщение към своите последователи във Facebook, посочва NOVA.

„От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. Току-що установих, че и моето семейство не е подминато. Досега сме имали най-много 300 лева и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лева. Някой май си реве за бунт”, заяви той в социалната мрежа.

И поясни, че с него са се свързали стотици клиенти на трите електроразпределителни дружества.

„Този януари бях 5-6 дни на снимки в Боровец. Жена ми също беше в провинцията. Детето или е било само, или в приятелки. Тази зима е по-мека от предишните две, поне според мен. Ще видя какво може да направим по законен ред и да организираме протести”, поясни Сано.