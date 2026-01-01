Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски обяви, че регулаторът започва проверки по сигналите за завишени сметки за ток в различни региони на страната. При установени нарушения ще бъдат налагани строги санкции на електроразпределителните дружества. Той разкри, че се информират за тези завишените сметки от „еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и от медиите“, докато в КЕВР подадените жалби са нула.

„Първо искам да подчертая дебело, че независимо, че тази проверка беше анонсирана като съвместна такава между МЕ и КЕВР – ние, като независим орган, сме отговорни за определянето на цените и контрола при тяхното прилагане. Тоест, като институция, която отстоява своята независимост, и не сме допускали намеса в определянето на цената на ел. енергия от страна на изпълнителната власт, така и няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията“, заяви Младеновски.

И поясниха, че по закон компетентността по контрол върху прилагането на цените е на Комисията за енергийно и водно регулиране, като ролята на Министерството на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и то няма отношение към прилагането на цените.

Започват извънредни проверки за сметките за ток на битовите потребители

Екипи на КЕВР още вчера са влезли в електроразпределителните мрежи – Запад и са започнали проверка там, като се очаква до няколко дни това да се случи и в останалите електроразпределителни предприятия. Там те ще проверяват:

► Ще изискват информация за фактурите, като ги сравняват със съпоставим период през предходната година;

► Дали правилно са приложени цените и отчетният период;

► Ще проверяват и начина, по който са превалутирани сметките;

Там, където отчетат завишени количества електрическа енергия, ще свалят електромерите за метрологична проверка.

„Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към електроразпределителните дружества“, категоричен бе председателят на КЕВР.

Пламен Младеновски подчерта също, че цената на тока от 1 януари 2026 г. или през последните месеци не е била увеличавана и изменяна. „Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 година, когато тя бе изменена с минималните 2,58%, което ни нарежда на едно от последните места по цена на електроенергия в Европа“, допълни той.

Шефът на КЕВР коментира също, че се информират за тези завишени сметки от „еуфорията, която е настанала в социалните мрежи и от медиите“. „До момента в КЕВР броят на получените жалби е 0. За да съм по-коректен - до вчера, тъй като днес все още не съм проверил пощата си“, коментира Младеновски.

Санкциите са от 20 000 до 1 000 000 лева. В момента са в период на събиране на информация и все още не е започнал анализът.